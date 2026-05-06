◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセン２４年セレクトセール１歳部門で５億９０００万円の値が付いたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、栗東・坂路を単走。重厚感あふれる大きなストライドで、一定のリズムを刻み５４秒３―１３秒１で楽に駆け抜けた。友道調教師は「今日は馬場も悪く、そんなに時計を出す予定もなかった。動き自