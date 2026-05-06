モデルでタレントのマギーが、夏先取りの水着ショットを公開した。マギーは６日、自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけたショットや、水着姿でビーチに立つショットなどをアップした。この投稿には、「可愛い」「マギーちゃん、ステキ」「すっかり夏休みですねぇ」「綺麗」「素敵です！」「もはやＡＲＴ」「スタイル良すぎやん」などのコメントが寄せられた。