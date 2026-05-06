◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節柏―浦和（６日・三協フロンテア柏スタジアム）浦和は柏に１―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から３連勝を飾った。後半１３分にＭＦ渡辺凌磨が奪った１点を守り切り、３試合連続完封を達成。柏は６連敗で東地区の最下位に転落した。スコルジャ監督の解任により就任した田中監督は、就任から２連勝したチームに次々と変化を加えた。ここ２試合で好プレーをみせていた左サイドバッ