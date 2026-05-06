©️ABCテレビ 畑芽育と志田未来がW主演を務める、ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系・毎週日曜 後10：15）は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑芽育）と、その女性の娘で生きる意欲を失った大迫未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語。岡田義徳さんは、未央の母・美郷（榊原郁恵）の転落死の担当刑事・遠藤孝彦を演じている。 ©️ABCテレビ ―