世界卓球団体戦2回戦、ルクセンブルクの62歳、シャリャン・ニと対戦する早田ひな＝6日、ロンドン（ロイター＝共同）世界卓球団体戦2回戦のルクセンブルク戦で、25歳の早田は62歳の元中国代表、シャリャン・ニに完勝。第3ゲームは11―0で奪うなど力差を見せつけ「終始、プレー自体は悪くなかった」と話した。シャリャン・ニは中国代表として出場した1983年の世界選手権では混合ダブルスと団体の2冠に輝いた実績を持つ。37歳差対