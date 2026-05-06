◇セ・リーグDeNA0―10広島（2026年5月6日横浜）プロ3度目の登板となったDeNAの5年目右腕・深沢鳳介は、4回2/3を8安打で8失点（自責3）。プロ初黒星を喫し「申し訳ない気持ちでいっぱい。今後の課題にしていきたい」と唇を噛んだ。立ち上がりは2回まで打者6人で抑えるも、3回2死から菊池に先制3ランを被弾。5回には自身の失策も絡み、2死満塁で野間に押し出し四球、平川に2点適時打を許した場面でマウンドを降りた。