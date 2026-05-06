元スピードスケート女子で平昌五輪2冠の髙木菜那（33）が、5月1日にInstagramを更新。近影を公開し、自身のヘアスタイルについて「どっちすき？？」と問いかけた。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 「まずはGW！！」というコメントと共に投稿された写真は、窓際の座席でリラックスした自撮りソロショットだ。黒に白のス