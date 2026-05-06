ニューカッスルは5日、U-21イングランド代表MFルイス・マイリーが右足の脛骨を骨折したと発表。今シーズンの残りの試合は欠場し、来シーズンのプレシーズンから復帰できる見込みと伝えている。2006年生まれのマイリーは、ニューカッスルの下部組織出身で2023年5月にプレミアリーグデビューを飾った。ここまで公式戦80試合出場で6ゴール8アシストを記録。今季は本職のMFだけではなく、イングランド代表DFティノ・リヴラメント不