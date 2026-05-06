EASTグループで９位の柏レイソルは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節で浦和レッズとホームで対戦し、最後までゴールが遠く０−１で敗戦。これで痛恨の６連敗となり、EASTグループ最下位に後退した。試合は前半から相手に主導権を握られる展開となった。思うようにフィニッシュまで持ち込めず、27分には久保藤次郎がシュートを放つもDFのブロックに阻まれるなど決定機を作れない。前半から枠内シュート０本