中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本に行く時に忘れてはいけない持ち物は？」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は「日本旅行に行ったばかりの外国人と出会って、自分も日本旅行に行こうと思っていることを伝えた。そうしたら意外なことに、彼から日本旅行に必ず持って行くべき物の筆頭としてモバイルバッテリーが挙げられた。調べたら、日本では海外ほどモバイルバッテリーが普及していないようだ。初めて知った！」と