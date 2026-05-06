◇明治安田J1百年構想リーグ第14節柏0―1浦和（2026年5月6日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で10試合を行い、浦和はアウェーで柏に1―0で勝利。成績不振によるマチェイ・スコルジャ前監督の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督は就任から3連勝となった。後半13分にMF渡辺がMF中島の右サイドからのクロスに反応。ニアサイドに走り込みヘディングで決勝弾を決めた。田中暫定監督は前節2日の千葉戦か