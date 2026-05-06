「佐渡マグロ」と呼ばれる高級マグロをご存知でしょうか？去年と比べ、水揚げ量が5倍以上に。もしかすると、家庭でも楽しめるお値段になるかもしれません。【写真を見る】「マグロの香りがするのが特徴」異例の豊漁「佐渡産マグロ」脂がのった「佐渡産マグロ」シーズン前にして豊漁けさの新潟県・佐渡島沖合。網に入っていたのは大量のサバ！そのなかに…記者「マグロです。マグロが網に入っています」「150キロくらいあるんじ