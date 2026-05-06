◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）西武のドラフト4位・堀越啓太（東北福祉大）が1軍デビューを果たした。10―1の9回に4番手でマウンドへ。先頭・柳田への初球にいきなり155キロをマーク。スタンドをどよめかせた。しかし柳田には8球目の155キロをはじき返され二塁打。続く山川に中前適時打で失点した。それでもその後は最速156キロをマークした威力ある直球を武器に3人で抑えた。22歳の