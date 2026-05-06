海外発祥のグルメが、日本で進化しています。その一つが、イタリア料理の代名詞 「ピザ」。なぜ、日本のピザが外国人観光客の中で話題なのでしょうか。【写真を見る】外国人にも人気！？サバの干物がのったピザイタリア人もうなった“東京ピザ”日本人はアレンジ上手?山形純菜キャスター:東京のピザ店を訪れていた外国人観光客に話を聞きました。イタリアからの観光客は「イタリアレベルかどうか確かめに来たが、イタリアの