◇明治安田J1百年構想リーグEAST第15節第1日東京V0―1川崎F（2026年5月6日Uvanceとどろきスタジアム）東京Vが川崎Fに敗れてPK勝ちを含む連勝が4でストップした。前節の柏戦から中2日、先発を7人入れ換え、前半は互角に戦ったが、後半28分に失点して敗れた。城福浩監督（65）は「前線の守備でいつ行って、いつやめるかなど、プレーの判断のクオリティーが、常に試合に出ている選手と出ていない選手で差があり、アジャストに