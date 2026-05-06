日本テレビ系音楽特番「１億２０００万人のありがとう歌の感謝祭」が６日、放送され、世代やジャンルを超えた名曲が流れた。渡辺翔太（ＳｎｏｗＭａｎ）とともにＭＣを努めたのは、日テレでＷ主演を務めるドラマ「月夜行路」（水曜、後１０・００）に出演中の女優・波瑠（３４）。左側がノースリーブ、右側がフレンチスリーブになった白いロングドレスで、落ち着いて司会を務める姿に、ＳＮＳ上では「波瑠ちゃんありえな