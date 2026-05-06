Photo: mio その冷たさ、約2度…！気象庁は今年4月以降早いペースで気温が上昇するとも予想していて、早めの暑さ対策が必要になってきそうです。思えば去年の夏は、持ち運べる氷のうが流行りましたよね。4月下旬にドウシシャから登場したのは、さらに冷たいアルミ素材の氷のう。凍った状態だと約2度まで冷たいというこれなら、ジリジリ暑い日も気持ちよく涼をとることができそうなのです。衝