猫ちゃんと一緒に暮らしていると、いつの間にか飼い主さんとの間に決まった行動パターンができていることがあります。そんな猫ちゃんと飼い主さんの、『ある日課』が羨ましすぎると話題に。投稿は28万表示を突破し、「悶絶級の可愛さ」「いいなぁ♡」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【写真：ソファに座ると愛猫がやってきて…次の瞬間→あまりにも尊すぎる『日課の様子』】 飼い主さんがソ