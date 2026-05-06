猫が飼い主を「待ち伏せ」する4つの心理 1.「遊ぼうよ！」というお誘い 猫が物陰からじっとこちらを見つめ、通りかかった瞬間に飛び出してくるのは、純粋に「遊びたい」という気持ちの表れです。 特に室内で暮らす猫にとって、動く飼い主の存在は最高に魅力的な遊び相手に見えています。足元に飛びついた後にすぐ逃げていくようなら、「追いかけてきて！」という追いかけっこの合図かもしれません。 単なるい