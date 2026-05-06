生後1週間から4歳までの猫ちゃんの成長ぶりに、多くの反響が寄せられています。話題の動画の再生回数は2000回を超え「これからも幸せに過ごしてにゃ」「2週間目やばーい」「これからも可愛いあんちゃんでいてね」といったコメントが集まっています。 【動画：とっても小さな赤ちゃん猫が成長した結果…生後1週間から現在までの『成長記録』】 4回目のおうち記念日 Instagramアカウント「そら・てん・あん・むぎ・ま