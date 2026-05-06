アイドルグループ・NGT48の元メンバーでモデルの中村歩加が、自身のSNSで4月30日に発売したファースト写真集「あゆたろう」をアピールした。 【写真】隅々まで見たら確かに気になってしょうがない 同月17日にはインスタグラムで発売日が決まったことを知らせ、「沖縄県で、撮影していただきました！ ずっとずっと、念願だった写真集を発売することが出来て 心から嬉しいです」と思いをつづってい