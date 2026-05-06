お笑いコンビ「春とヒコーキ」が６日、単独ライブツアー「モンキービジネス」の全国４か所計２４公演を終えた。３回目の単独ライブは４月１０日から５月６日にかけて、大阪、福岡、北海道、東京の４会場で開催。全２４公演で動員数はコンビ初の１００００人を突破するなど大盛況だった。ステージでは、コンビニ強盗ネタやマラソンネタなど計７本のコントと１本の漫才を披露。事務所の後輩芸人やボランティアを募ってダンスにも