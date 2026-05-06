◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセン第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都）に出走するベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が６日、栗東・ＣＷコースで時計以上のスピードを見せた。気性面を考慮してセーブ気味だったが、北村友一騎手が手綱を執り、センツブラッド（４歳オープン）と併せ馬。７馬身先行し、程よい力感としなやかな