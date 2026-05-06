結婚した女優の矢作穂香（２９）が、ウェディングフォトを公開した。６日までに自身のインスタグラムを更新し「結婚報告の投稿にたくさんの温かいお祝いの言葉を本当にありがとうございました」と祝福に感謝。矢作は１日に結婚を報告した。この日はウェディングフォトをアップ。「韓国ならではの素敵な世界観の中で撮影していただきました」という。「大切な思い出を素敵な形に残していただきました。ありがとうございました