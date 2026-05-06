４人組ロックバンド・ａｆｌｏｏｄｏｆｃｉｒｃｌｅが６日、初の日本武道館公演「ａｆｌｏｏｄｏｆｃｉｒｃｌｅ２０周年記念公演ＬＩＶＥＡＴ日本武道館」を開催し、約８０００人を動員した。ボーカルの佐々木亮介は、本番開演１５分前に会場の花道から登場。そのままリハーサルを行って本編へと突入という異例のスタート。「伝説の夜を君と」で幕を開け、人気漫画「ふつうの軽音部」に登場し話題となった「