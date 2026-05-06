◇ITTF世界卓球選手権 男子団体戦2回戦 中国3-1ルーマニア(6日、ロンドン)世界卓球選手権は6日、男子団体戦の2回戦が行われ、中国は1試合目を落としながらもルーマニアに逆転勝利となりました。第1試合では、梁靖崑選手がE.イオネスク選手に0−3で敗戦。それでも嫌な流れを振り払うように2番手の王楚欽選手が取り返します。さらに3番手の林詩棟選手もきっちり勝利を抑えめると、再び登場した王楚欽選手がE.イオネスク選手を3−1で