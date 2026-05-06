お笑いコンビ「笑い飯」哲夫（51）が6日放送のFM大阪「赤maru」（月〜木曜後2・00）に出演。妻の第4子妊娠を公表した。共演のタレント・赤松悠実が「今月誕生予定ということで」と水を向けると、哲夫は「そうですね。月末に。ありがとうございます」と語っていた。哲夫は「4人目ということで。子どもが生まれたとかは、あんまりこういうメディアで言ってないですけど、妻に“あんた、4人も産んでんのは凄いことやねんからボ