昨夏にシュツットガルトからニューカッスルへ移籍したドイツ代表FWニック・ヴォルテマーデは、なかなか良い立ち上がりを見せた。プレミアリーグデビュー5試合で4ゴールを挙げる活躍で、このスタートは予想以上だったと言える。ただ、得点ペースはすっかり止まってしまった。プレミアで最後にネットを揺らしたのは昨年12月のチェルシー戦で、年明けからはまだゴールがない。後半戦にはセンターフォワードではなくトップ下に配置され