第１６回コスモバルク記念・Ｈ２が５月６日、門別競馬場で１０頭が１８００メートルを争った。単勝１・０倍の断然人気に推されたベルピット（牡６歳、角川秀樹厩舎）がイージーオンミーに大差（２秒４差）をつけて優勝。３連覇を達成した。同馬は門別競馬場で２５戦２１勝（他場では名古屋大賞典４着など３戦０勝）という圧倒的な活躍を見せているホッカイドウ競馬を代表する一頭。重賞は１６勝目となった。