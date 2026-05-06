◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月６日、美浦トレセン２４年の牝馬２冠馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、ハードトレーニングで完全復活を狙っている。１週前追い切りは、スタンド前からＷコース入りすると、マジックパレス（３歳未勝利）を先導しながら、コースを１周する併せ馬。ゴールへ向けて１ハロンずつペース