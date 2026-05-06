◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１５節川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）東京Ｖは敵地で川崎に０―１で敗れ、連勝は４でストップした。前節の柏戦（１〇０）から中２日の連戦ということもあり、先発７人を入れ替え、ＭＦ田辺、稲見、ＦＷ白井、寺沼ら先発機会の少なかったメンバーがピッチに立った。立ち上がりは川崎に主導権を握られて押し込まれる展開が続くが、粘り強い守備で無失点に抑える。前半３４分には