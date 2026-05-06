【パリ＝秋山洋成】赤沢経済産業相は５日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のジャーベル産業・先端技術相とアブダビで会談した。中東情勢の悪化で原油調達に懸念が強まる中、ＵＡＥ側からの原油供給の拡大を要請した。赤沢氏が５日夜、訪問先のパリで記者団に明らかにした。日本国内のタンクをＵＡＥの石油会社に貸し出して貯蔵する「産油国共同備蓄」についても大幅な原油補充を要請し、「供給の約束を得た」と述べた。ＵＡＥは