女優の當真あみが６日までに、自身のインスタグラムを更新。こどもの日に合わせて自身の幼少期の写真を公開した。當真は、「今日はこどもの日！ということで、母から提供してもらった私の写真です。」とつづると。両足を９０度曲げて寝ている写真などをアップ。「１歳３ヶ月頃の写真で、この頃はとにかく体が柔らかかったらしく変な形で寝ていたそうです笑皆様もゆっくり休んでお過ごしください〜」と続けた。この投稿には