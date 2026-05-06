サッカーの元スウェーデン代表ＦＷズラタン・イブラヒモビッチ氏が６日までにインスタグラムを更新。ＮＦＬの名選手だったトム・ブレイディ氏に丸刈りにされる写真を投稿した。座ったイブラヒモビッチの背後に、バリカンを持ったブレイディ氏が立ち、笑いながら髪の毛を刈っていく様子がアップされ、「Ａｂｅｔｉｓａｂｅｔ」（賭けは賭けだ）と記した。イブラヒモビッチ氏は現役時代に丸刈りにしたこともあったが、