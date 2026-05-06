【漫画】本編を読む『不倫の子だなんて知りたくなかった』（URON/KADOKAWA）は、ある日突然「自分は不倫の末に生まれた子どもだった」ことを知ってしまった少女の葛藤を描いたコミックエッセイだ。不倫というテーマは多くの作品で扱われてきたが、本作は裏切られた妻や不倫している当事者ではなく、その結果として生まれた「子ども」の視点から描かれている。主人公は17歳の少女・はるか。幼いころから母親とふたり暮らしをして