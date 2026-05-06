リップオイル、リップバーム、リップティントの魅力を1本に凝縮した新作が、グッチ ビューティから登場。みずみずしいツヤと上品な発色、そして唇をやさしく包み込むケア効果まで叶えてくれる注目アイテムです。軽やかなつけ心地と透明感のある仕上がりで、日常のメイクをぐっと洗練された印象へ導いてくれます♡ 3つの機能が1本に融合 『グッチ オイル イン ウォーター ティント』は、リップ