９人組女性アイドルグループ・高嶺のなでしこが６日、東京国際フォーラムで「高嶺のなでしこＬｉｖｅＴｏｕｒ−Ｂｏｕｑｕｅｔｏｆ９Ｆｌｏｗｅｒｓ−」の最終公演を開催。ソウル・台北を含む全国８都市を巡るツアーを完走した。ライブは「花は誓いを忘れない」で幕を開けると、ラストの「美しく生きろ」まで全２４曲をほぼノンストップで歌唱し、ファンを魅了した。同公演では、５月１３日配信リリースの新