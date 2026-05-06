SKE48相川暖花（22）が、自身のX（旧ツイッター）を更新し、握手会イベントの来客をめぐって連日、自虐的な投稿を行った。ゴールデンウイークとあって、グループは各地でイベント三昧。相川は5、6日と名古屋市のポートメッセなごやで行われた、チームSオリジナル公演CDリリース記念イベントに参加した。しかし、自身のレーンには並んでいるファンが少ないようで、5日には「明日もポートメッセなごやで開催してて当日券もある