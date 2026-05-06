◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）恐怖の9番打者だ。西武の滝沢夏央が昨年5月17日オリックス戦以来となる4安打をマークした。一挙8点を奪った2回に1死一、三塁から中前適時打。7回2死一、二塁でも左前適時打で計2打点を挙げた。5年目の小兵は「上位打線につなぐ役割が求められている。とにかく出塁することを心がけている」と力を込めた。