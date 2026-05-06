「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、千葉３−０ＦＣ東京」（６日、味の素スタジアム）千葉のＭＦ姫野誠（１７）が１−０の後半２８分に今季初ゴールを挙げた。後半２５分から途中出場すると、２２歳年上のＤＦ長友佑都（３９）とマッチアップ。「ずっと日本代表にいる方でテレビで見てきた。そこで一番近いところで戦えるっていうのは本当にうれしかった」とはにかんだ。右の前線に入り、同時間に投入された左サイドバックの長友と