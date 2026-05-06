分散投資をする場合、どのような点に注意するべきなのでしょうか？今回は、以下の質問が届きましたので回答します。「現在62歳で、退職後も継続臨時社員として週4日勤務をしています。現在の財産は、最近始めた個人向け国債に2000万円、残りの5000万円は普通預金に預けたままです。資産運用の知識は全くないままですが、完全退職を1年以内に考えており、まずは普通預金に預けっぱなしの分をどのように分散すればよいかアドバイスい