螞蟻集団（アントグループ）が5日に発表した統計データによると、今年の労働節（メーデー、5月1日）に合わせた5連休の最初の3日間に当たる5月1〜3日には、訪中外国人の支付宝（アリペイ）を利用した中国での消費額が前年同期比で約70％増加した。これには、「海外発行カードの国内アプリ紐づけ」、および「Alipay＋」による「海外電子ウォレットの国内使用」の2種類の決済方法が含まれる。今年の労働節連休には、ビザ免除政