言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、勝敗や成否が決まる大事な場面、食卓で使われる器、そして理科や美容の分野で登場する物質名という、3つの言葉を選びました。日常の風景から専門的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぎわ□□ものあ□□んヒント：勝敗や成否が決まるかどうかの重大