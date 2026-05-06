独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトはこのほど、北京国際モーターショーで明らかになった中国勢の圧倒的な技術革新と低価格攻勢にドイツ車メーカーが危機感を募らせていると報じた。記事はまず、独紙ケルナー・シュタット・アンツァイガーの社説を紹介した。同紙は開催中の北京モーターショーの様子を伝えるとともに、かつて中国市場を独占していたドイツメーカーが今や技術と価格の競争において中国勢に大きく引き離さ