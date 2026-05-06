7日は晴れて夏日続出。台風5号の影響は？これからの天気をフカボリしてお伝えします。■台風5号が発生毎月発生するのは2015年以来6日午後3時にグアム近海で台風5号が発生しました。今後は西寄りに進む予想ですが、あまり発達はせず、11日（月）にはフィリピンの東で熱帯低気圧に勢力を落とす予想となっています。いまのところ、日本への直接の影響はない見込みです。今年は1月から5月まで台風が毎月発生していますが、1月以降5か