AIベンチャーのライフプロンプトでは、今年2月に実施された東京大学などの2次試験問題をChatGPT（OpenAI）など複数の生成AIに解答させる実験を行った。■今年の東大首席はチャッピー！？AIベンチャーのライフプロンプトでは、今年2月に実施された東京大学などの2次試験問題をChatGPT（OpenAI）など複数の生成AIに解答させる実験を行った。驚くべきは、今年、ChatGPTは、文系・理系いずれの試験でも受験者の中での最高得点である452