【ローマ＝倉茂由美子】ルーマニアの議会は５日、親欧州連合（ＥＵ）で中道右派・国民自由党のイリエ・ボロジャン首相率いる内閣に対する不信任案を賛成多数で可決した。緊縮財政策に反発が強まったためで、新内閣発足に向けた協議は難航するとみられる。同国の国営通信などによると、連立与党だった社会民主党が４月、財政赤字削減のための増税などが支持者離れを招いているとして政権から離脱。極右野党「ルーマニア人統一同