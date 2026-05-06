６日放送の日本テレビ系特番「音楽の祭典歌の感謝祭」（午後７時）では、今月３１日で活動終了する国民的アイドルグループ「嵐」が同局系音楽番組でのパフォーマンス回数が最も多かった１曲を発表した。１９９９年にデビュー。リリースしたシングル５４作で初登場１位を獲得した「嵐」。この日は同局の音楽番組１４番組に８３回出演した５人が披露した、のべ２３４曲の中で最も歌唱回数が多かった５曲を発表。２００７年発