第４０回東京湾Ｃ・Ｓ２は５月６日、船橋競馬場で３歳１４頭が１７００メートルを争った。４番人気のララメテオが直線で抜け出し、クレームドールに１馬身差をつけて優勝。重賞初制覇を飾り、東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）への優先出走権を獲得した。鞍上の池谷匠翔騎手（２４）＝川崎・林隆之厩舎＝も重賞初制覇。同騎手は元体操選手でタレントの池谷直樹氏の長男。伯父には体操でオリンピックのメダルを４個獲