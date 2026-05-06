米３０年固定金利は６．４５％、住宅ローン申請指数は－４．４％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４５％と前回の６．３７％から上昇。住宅ローン申請指数は－４．４％と前回の－１．６％から再び低下した。購入指数は１７７．７から１７１．１に低下。借り換え指数は９７７．９から９２８．６に低下した。 USD/JPY155.78EUR/USD1.1788EUR/JPY183.66